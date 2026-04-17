Фердинанд призвал фанатов «Арсенала» ценить Артету: «Любой тренер, кроме Анри, Виейра и Фабрегаса, предпочтет вам “МЮ”. Только Пеп мог бы вам что-то гарантировать, но он к вам не поедет&raqu

«Я был бы поосторожнее с желаниями, если бы был болельщиком “Арсенала” и думал, что уход Артеты — это лучшее, что может произойти.
Вам надо помнить, где были вы, когда он пришел. Вы постоянно попадаете в Лигу чемпионов, а до прихода Артеты было иначе. Вы почти все время становитесь вторыми, бьетесь за титул каждый год. Я понимаю, что нужно наконец пересечь финишную черту первыми, но вы думаете, что с другим тренером будет лучше? И с кем же?
Луис Энрике в «Арсенал» не поедет. Думаете, он уйдет из лучшего клуба мира ради «Арсенала»? Вы с ума сошли?
Любой тренер, кроме Тьерри Анри, Патрика Виейра и Сеска Фабрегаса, предпочтет «Арсеналу» «Манчестер Юнайтед». А Фабрегас вам ничего не гарантирует, он ничего не выигрывал, хотя и талантлив.
Я просто говорю: не то чтобы можно избавиться от Артеты и сказать, что теперь вы гарантированно победите. Только Пеп мог бы вам что-то гарантировать, но он в «Арсенал» не поедет«, — сказал экс-защитник “МЮ” в ролике на своем YouTube-канале.