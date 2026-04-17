Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
П1
X
П2

Фердинанд призвал фанатов «Арсенала» ценить Артету: «Любой тренер, кроме Анри, Виейра и Фабрегаса, предпочтет вам “МЮ”. Только Пеп мог бы вам что-то гарантировать, но он к вам не поедет&raqu

Рио Фердинанд считает, что болельщикам «Арсенала» надо ценить Микеля Артету.

«Я был бы поосторожнее с желаниями, если бы был болельщиком “Арсенала” и думал, что уход Артеты — это лучшее, что может произойти.

Вам надо помнить, где были вы, когда он пришел. Вы постоянно попадаете в Лигу чемпионов, а до прихода Артеты было иначе. Вы почти все время становитесь вторыми, бьетесь за титул каждый год. Я понимаю, что нужно наконец пересечь финишную черту первыми, но вы думаете, что с другим тренером будет лучше? И с кем же?

Луис Энрике в «Арсенал» не поедет. Думаете, он уйдет из лучшего клуба мира ради «Арсенала»? Вы с ума сошли?

Любой тренер, кроме Тьерри Анри, Патрика Виейра и Сеска Фабрегаса, предпочтет «Арсеналу» «Манчестер Юнайтед». А Фабрегас вам ничего не гарантирует, он ничего не выигрывал, хотя и талантлив.

Я просто говорю: не то чтобы можно избавиться от Артеты и сказать, что теперь вы гарантированно победите. Только Пеп мог бы вам что-то гарантировать, но он в «Арсенал» не поедет«, — сказал экс-защитник “МЮ” в ролике на своем YouTube-канале.