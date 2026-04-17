Буффон о гибели Маннингера: «В мире, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу и сохранял прямую осанку. Покойся с миром»

Бывшему футболисту сборной Австрии было 48 лет.
Как сообщает Bild, трагедия произошла утром в четверг на железнодорожном переезде. Минивэн Маннингера столкнулся с поездом и получил серьезные повреждения — прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь и применили дефибриллятор, но не смогли спасти его. Машинист и порядка 25 пассажиров поезда не пострадали.
"Дорогой Алекс, слова сейчас излишни. У меня текут слезы, потому что я потерял друга и человека, которым всегда восхищался. Ты решил остаться независимым от пристрастия к миру футбола, отправившись на поиски счастья в простых вещах — здоровой жизни на природе, рыбалке и семье.
Это было твоим кредо. В мире, часто склоняющемся и преклоняющем колени, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу. Ты сохранял прямую осанку и гордость человека, знающего, чего он хочет.
У тебя хватало сил дистанцироваться от всего этого и смотреть на нас с хитрой улыбкой, словно говоря: «Вы все сумасшедшие, я никогда не буду с вами». Надеюсь и уверен, что ты и оттуда продолжишь направлять своих прекрасных детей и молодую жену. Покойся с миром. Джиджи", — написал Буффон в соцсети.
