Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Буффон о гибели Маннингера: «В мире, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу и сохранял прямую осанку. Покойся с миром»

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу гибели экс-вратаря «Ювентуса», «Арсенала» и сборной Австрии Александра Маннингера.

Бывшему футболисту сборной Австрии было 48 лет.

Как сообщает Bild, трагедия произошла утром в четверг на железнодорожном переезде. Минивэн Маннингера столкнулся с поездом и получил серьезные повреждения — прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь и применили дефибриллятор, но не смогли спасти его. Машинист и порядка 25 пассажиров поезда не пострадали.

"Дорогой Алекс, слова сейчас излишни. У меня текут слезы, потому что я потерял друга и человека, которым всегда восхищался. Ты решил остаться независимым от пристрастия к миру футбола, отправившись на поиски счастья в простых вещах — здоровой жизни на природе, рыбалке и семье.

Это было твоим кредо. В мире, часто склоняющемся и преклоняющем колени, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу. Ты сохранял прямую осанку и гордость человека, знающего, чего он хочет.

У тебя хватало сил дистанцироваться от всего этого и смотреть на нас с хитрой улыбкой, словно говоря: «Вы все сумасшедшие, я никогда не буду с вами». Надеюсь и уверен, что ты и оттуда продолжишь направлять своих прекрасных детей и молодую жену. Покойся с миром. Джиджи", — написал Буффон в соцсети.

В ДТП погиб экс-вратарь «Арсенала», «Ювентуса» и сборной Австрии Маннингер. Его минивэн столкнулся с поездом на переезде.