Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Защитник «Чэнду Жунчэн» Сорокин о китайском языке: «Пару слов выучил: спасибо, привет, как дела. Наверное, это нужно, как дань уважения. Сейчас английский подтягиваю»

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин, ранее выступавший за «Краснодар» и «Кайрат», рассказал о своих успехах в изучении китайского языка.

30-летний россиянин провел за новый клуб 6 матчей в разных турнирах, забив один мяч.

"Сейчас пару слов выучил, это простые: спасибо, привет, как дела. Когда дали переводчика, жизнь, конечно, во многом облегчилась. С одной стороны, мне это понравилось, с другой — я немного подрасслабился, что не нужно думать, все переводят.

Я подтягиваю английский, с ребятами в команде общаемся, иногда через переводчика спрашиваю про слова на китайском, запоминаю. Семья приедет, посмотрим, как будет выглядеть.

Наверное, изучение языка нужно, ведь ты находишься в другой стране, как дань уважения — пару предложений хотя бы, чтобы объясниться. Не говорю, что прямо сейчас этим занимаюсь, но надеюсь, что в будущем будет какой-то прогресс", — сказал Сорокин.