Защитник «Чэнду Жунчэн» Сорокин о китайском языке: «Пару слов выучил: спасибо, привет, как дела. Наверное, это нужно, как дань уважения. Сейчас английский подтягиваю»

30-летний россиянин провел за новый клуб 6 матчей в разных турнирах, забив один мяч.
"Сейчас пару слов выучил, это простые: спасибо, привет, как дела. Когда дали переводчика, жизнь, конечно, во многом облегчилась. С одной стороны, мне это понравилось, с другой — я немного подрасслабился, что не нужно думать, все переводят.
Я подтягиваю английский, с ребятами в команде общаемся, иногда через переводчика спрашиваю про слова на китайском, запоминаю. Семья приедет, посмотрим, как будет выглядеть.
Наверное, изучение языка нужно, ведь ты находишься в другой стране, как дань уважения — пару предложений хотя бы, чтобы объясниться. Не говорю, что прямо сейчас этим занимаюсь, но надеюсь, что в будущем будет какой-то прогресс", — сказал Сорокин.