Дзюба об 1:1 с «Рубином»: «Удивительно, “Акрон” только сравнивает счет — и сразу удаление. Что‑то неладное»

В этой игре 37-летний форвард отметился голом.
— Ничья со знаком плюс. Удивительно, мы только сравниваем счет — и сразу удаление. Что‑то неладное. Какие‑то непонятные мячи, забили с долей везения. Заслужили своим желанием, в первом тайме «Рубин» больше нагнетал. Нам нужно успокоиться, очень много нервничали, не хватает опыта команды.
— Расскажи про свой гол, как это было?
— Пестряков классно прошел, Беншимол подал. Тесленко махнул так, мяч прилетел ко мне. Я успел так «подобедать», я чистый нападающий, и это такие моментики, так чисто на пятачке, как в хоккее говорят. Забил — сравняли счет. Надо помогать команде не только словами, — сказал Дзюба.