Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ницца
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Аталанта
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о судействе в российском футболе.

Источник: Спортс''

В 25-м туре Мир РПЛ тольяттинский клуб сыграл вничью с «Рубином» (1:1). На 67‑й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил красную карточку за фол на Илье Рожкове.

— Ожидаемо, что матч получился тяжелым. «Рубин» — команда с серьезным потенциалом и большим выбором футболистов. Это самая важная составляющая, они могли спокойно по ходу матча менять игроков и усиливать игру. Мы это ожидали, разбирали сильные стороны команды, ничего нового относительно того, что предполагали, не заметили.

Чаще всего, особенно при позиционной обороне, нам удавалось обороняться спокойно. А в переходных фазах, особенно в первом тайме, было несколько ошибок, которые мы поправили во втором. Но, к сожалению, очень скоро остались вдесятером.

Нам было предельно сложно, но футболисты сохранили спокойствие и отчасти мудрость, практически ничего не дали создать, за исключением передач в штрафную площадь. Понимали, что в команде есть Даку, который хорошо ведет единоборства вверху, «Рубин» стал на него адресовывать. Считаю, что оказались к этому готовы.

После удаления не имели больших шансов уйти в атаку, тот случай, когда не хватило игроков, которых можно было выпустить на позиции крайних защитников. Не хватило свежести.

— Насколько сильно вас злят такие удаления, ведь клубу нужны очки?

— Относительно эпизодов, которые происходят в российском судействе, можно написать несколько томов. Не знаю, насколько это нравится судьям и всему судейскому корпусу, когда каждый тур о них говорят. Я наблюдаю за европейским футболом, и по тем трактовкам моментов, которые нам предлагают, и тем трактовкам, которые случаются в различных европейских кубках, складывается впечатление, что мы играем в разный футбол.

Вот это вызывает дополнительную энергию с непониманием. Как понимать эти трактовки? Постоянно об этом говорят. Я никогда не обвиняю и не ищу виновных в судьях. Могу только мечтать, чтобы у меня была фора в забитых мячах и пусть судьи делают, что хотят. Приходится на эти темы обращать внимание.

Не могу трактовать этот эпизод с удалением в пользу своего футболиста, потому что мне надо видеть, насколько он намеренно это делал и было ли это опасно для здоровья футболиста соперника. Наверное, давайте обойдем этот момент, — сказал Тедеев.