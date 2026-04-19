ПАОК с Оздоевым крупно уступил АЕКу Николича в чемпионате Греции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Афинах, завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Марко Николича.
В составе хозяев голами отметились Джеймс Пенрис, Абубакари Койта и Орбелин Пинеда. У гостей матч целиком отыграл российский полузащитник Магомед Оздоев. В текущем сезоне в его активе 7 голов и 3 ассиста в 26 играх чемпионата.
За четыре тура до финиша АЕК с 66 очками лидирует в турнирной таблице. ПАОК с 58 баллами идет вторым.
3 мая АЕК в гостях сыграет с «Панатинаикосом», а ПАОК примет «Олимпиакос».