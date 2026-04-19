Тренер «Балтики» Нагайцев о 2:2 с «Краснодаром»: «Доигрывать до конца — аксиома. Только так можем соревноваться с миллионерами, которым судьи помогают»

— Несмотря на упущенную на последних минутах победу, как оцениваете этот матч?
— С точки зрения игры — положительно. Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать еще два, тогда было бы полегче. Ребят отдали все, они большие молодцы, двигаемся дальше.
— Что по вашему мнению пошло не так в эпизоде со вторым голом?
— Куча‑мала, мяч отскочил к игроку соперника. Ключевой эпизод — падение Андерсона. Нужно было быстро встать, сориентироваться, но он не смог это сделать, а игрок «Краснодара» сумел. Такое бывает, ничего сверхтактического в этом эпизоде нет.
— Есть ли у вас установка доигрывать до конца, даже если кажется, что эпизод заигран?
— Конечно. В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают, — сказал Нагайцев.