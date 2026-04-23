Кафу о Роналду: «Уникальный игрок, преодолевающий все возможные барьеры. Надеюсь, он забьет 1000-й гол — для этого нужны решимость, сила воли и очень много дисциплины»

— Какие у вас ожидания от приближающегося розыгрыша чемпионата мира в этом году?
— Очень хорошие. Я с оптимизмом смотрю на чемпионат мира и на то, чего Бразилия может добиться на нем. Я очень радуюсь, когда чемпионат мира приближается. Там другая атмосфера, не так ли? Это здорово, весь мир приезжает посмотреть чемпионат мира.
— И как далеко, по-вашему, может пройти Бразилия?
— Я думаю, Бразилия может дойти до финала. Нелегко выйти в финал чемпионата мира, но у Бразилии есть команда, способная выйти в финал.
— И против кого же может быть этот финал?
— Ой, это сложно… Есть отличные команды, но я не думаю, что в этом году будет много сюрпризов в отношении топ-команд.
— А Португалия? Как вы думаете, у нее есть шанс?
— Я всегда был большим поклонником португальского футбола, очень много португальских футболистов играют в футбол по всему миру. Я вижу, что это очень хороший год для Португалии, в сборной много зрелых игроков, которые знают, что нужно для победы на чемпионате мира.
Если вы посмотрите на сборную Португалии, то увидите, что ее лучшие игроки играют во всех главных командах мирового футбола. Есть два или три игрока, которые по-настоящему выделяются: в английском футболе, в немецком футболе, в испанском футболе, во французском футболе… Ну, и в португальском футболе тоже. Если эти сильные игроки объединятся и не будут проявлять тщеславие, Португалия станет силой, с которой будут считаться на чемпионате мира. Я надеюсь, что так и будет.
— Дойдет до финала?
— Мне бы этого хотелось. Если Бразилия не станет чемпионом, я бы хотел, чтобы Португалия однажды стала чемпионом мира. Особенно из-за наших отношений со всем португальским народом, со страной, с людьми, с культурой. Я играл с португальскими футболистами, со многими из них я дружу. Это было бы здорово. Это хороший год для Португалии.
— А тот факт, что у Португалии есть Криштиану Роналду, хотя никто не осмеливается сказать, что это будет его последнее крупное соревнование, может помочь сборной?
— Что касается Криштиану Роналду, то никогда нельзя сказать, что какой-то турнир будет для него последним. Он уникальный игрок, игрок, который превосходит все мыслимые пределы, преодолевает все возможные барьеры. Я во многом отождествляю себя с ним, потому что я был таким же, я не знал, каков мой предел. Я всегда хотел быть выше своего предела, всегда делать что-то большее, я думал, что всегда смогу дать больше. И таков Криштиану Роналду.
Он преследует цель, а это 1000 голов. И мы надеемся, что он сможет достичь отметки в 1000 голов, потому что для этого нужна решимость, нужна сила воли, нужно преодолевать трудности, нужна дисциплина. Очень много дисциплины. И я был очень дисциплинированным игроком, так что в нем я тоже вижу большую дисциплинированность.
Мы надеемся, что он сможет забить 1000 голов и не перестанет играть в футбол в ближайшее время. На этом чемпионате мира он приложит еще больше усилий, потому что у него есть возможность забить тысячный гол, — сказал Кафу.