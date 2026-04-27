Румменигге про «ПСЖ»: «Нельзя все купить. С Неймаром, Мбаппе, Месси команда не работала, а сейчас играет фантастически. Раньше туда шли из-за денег, но теперь это один из трех лучших клубов Европы»

Помню: после поражения от нас в финале Нассер был опустошен. Тогда я сказал ему: «Нассер, ты должен быть терпеливым. В футболе ничего не дается на блюдечке. Ты должен много работать, чтобы всего добиться, делать разумные трансферы. Дело не только в деньгах. В раздевалке должен быть дух, который даст тебе эти дополнительные три-пять процентов, чтобы выиграть этот трофей». Так что неслучайно они снова в полуфинале. Они показывают фантастический футбол.