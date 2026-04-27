Румменигге про «ПСЖ»: «Нельзя все купить. С Неймаром, Мбаппе, Месси команда не работала, а сейчас играет фантастически. Раньше туда шли из-за денег, но теперь это один из трех лучших клубов Европы»

— «Бавария», выйдя в финал Кубка Германии, сделала еще один шаг к потенциальному треблу. Чего вы ожидаете от команды в полуфинале ЛЧ против «Пари Сен-Жермен»?
— Два матча против «ПСЖ» потребуют от нас полной отдачи. Все должны быть в отличной форме, команда должна повторить то, что она показала в Париже в общем этапе турнира, когда победила со счетом 2:1.
В первом тайме мы играли фантастически. А во втором тайме, после красной карточки Луиса Диаса [перед перерывом], мы оборонялись так, что это напомнило мне старую поговорку Зеппа Хербергера (тренера сборной ФРГ, выигравшей ЧМ-1954 — Спортс«“).
— Какую?
— «Один за всех, все за одного». Защита проявила себя образцово, игроки бросались под каждый удар, накрывали каждый дриблинг. Этот матч теперь эталон для обоих полуфиналов.
— Матч «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» это фактически финал?
— Конечно, это мог бы быть и великолепный финал, но пока это полуфинал. «Арсенал» долгое время хвалили, но сейчас, ближе к концу сезона, кажется, что они немного сбавляют обороты в АПЛ и могут потерять титул, уступив его «Манчестер Сити». Тем не менее я бы не стал недооценивать две другие команды ½ финала.
— Что делает «ПСЖ» таким опасным?
— С тех пор как Луис Энрике возглавил их, у них сформировалась команда высшего класса, очень грамотно собранная. «Париж» доказал нечто важное.
— Что же?
Сейчас это хорошо организованная структура, обладающая большим количеством качественных игроков, особенно в полузащите и атаке.
— После победы над «Ливерпулем» со счетом 2:0 президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который также является председателем инвестиционной компании Qatar Sports Investments (QSI), был бурно встречен болельщиками, его просили сделать селфи. В Германии такое было бы немыслимо, не так ли?
— Я рад за Нассера, что болельщики так позитивно его приняли. Но они также в долгу перед ним. В конце концов, кем был «Пари Сен-Жермен» до того, как его приобрела компания Qatar Sports Investments?
Помню: после поражения от нас в финале Нассер был опустошен. Тогда я сказал ему: «Нассер, ты должен быть терпеливым. В футболе ничего не дается на блюдечке. Ты должен много работать, чтобы всего добиться, делать разумные трансферы. Дело не только в деньгах. В раздевалке должен быть дух, который даст тебе эти дополнительные три-пять процентов, чтобы выиграть этот трофей». Так что неслучайно они снова в полуфинале. Они показывают фантастический футбол.
— Однако клуб вложил немало денег в этот состав — 822 миллиона евро, что за последние три года привело к дефициту трансфер6ного бюджета в 400 млн. Как это согласуется с правилами финансового фэйр-плей?
— Приобретя Неймара, Мпаппе и Месси, «ПСЖ» оказал значительное давление на крупнейшие клубы Европы — своими трансферными расходами и особенно зарплатами. Все три игрока больше не выступают в Париже, и в результате клуб значительно улучшил свое финансовое положение. А тренер привнес в клуб совершенно другой дух.
Раньше люди шли в «ПСЖ» из-за денег, теперь же это потому, что это один из трех лучших клубов Европы. Они проделали хорошую работу, это нужно признать. Европейскому футболу повезло, что такие команды теперь не только в Англии или Испании, — сказал Румменигге.