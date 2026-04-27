Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
7.90
П2
100.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.98
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.30
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.88
П2
3.75
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.31
П2
3.80

Румменигге про «ПСЖ»: «Нельзя все купить. С Неймаром, Мбаппе, Месси команда не работала, а сейчас играет фантастически. Раньше туда шли из-за денег, но теперь это один из трех лучших клубов Европы»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матчей ½ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

— «Бавария», выйдя в финал Кубка Германии, сделала еще один шаг к потенциальному треблу. Чего вы ожидаете от команды в полуфинале ЛЧ против «Пари Сен-Жермен»?

— Два матча против «ПСЖ» потребуют от нас полной отдачи. Все должны быть в отличной форме, команда должна повторить то, что она показала в Париже в общем этапе турнира, когда победила со счетом 2:1.

В первом тайме мы играли фантастически. А во втором тайме, после красной карточки Луиса Диаса [перед перерывом], мы оборонялись так, что это напомнило мне старую поговорку Зеппа Хербергера (тренера сборной ФРГ, выигравшей ЧМ-1954 — Спортс«“).

— Какую?

— «Один за всех, все за одного». Защита проявила себя образцово, игроки бросались под каждый удар, накрывали каждый дриблинг. Этот матч теперь эталон для обоих полуфиналов.

— Матч «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» это фактически финал?

— Конечно, это мог бы быть и великолепный финал, но пока это полуфинал. «Арсенал» долгое время хвалили, но сейчас, ближе к концу сезона, кажется, что они немного сбавляют обороты в АПЛ и могут потерять титул, уступив его «Манчестер Сити». Тем не менее я бы не стал недооценивать две другие команды ½ финала.

— Что делает «ПСЖ» таким опасным?

— С тех пор как Луис Энрике возглавил их, у них сформировалась команда высшего класса, очень грамотно собранная. «Париж» доказал нечто важное.

— Что же?

— Невозможно купить все, команду нужно строить с терпением. Когда мы обыграли их в финале Лиги чемпионов-2020, в их составе были Неймар и Мбаппе. Год спустя к ним присоединился Месси. С точки зрения имен, это была фантастическая команда, но явно не функционировавшая как единое целое, как нынешняя.

Сейчас это хорошо организованная структура, обладающая большим количеством качественных игроков, особенно в полузащите и атаке.

— После победы над «Ливерпулем» со счетом 2:0 президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который также является председателем инвестиционной компании Qatar Sports Investments (QSI), был бурно встречен болельщиками, его просили сделать селфи. В Германии такое было бы немыслимо, не так ли?

— Я рад за Нассера, что болельщики так позитивно его приняли. Но они также в долгу перед ним. В конце концов, кем был «Пари Сен-Жермен» до того, как его приобрела компания Qatar Sports Investments?

Помню: после поражения от нас в финале Нассер был опустошен. Тогда я сказал ему: «Нассер, ты должен быть терпеливым. В футболе ничего не дается на блюдечке. Ты должен много работать, чтобы всего добиться, делать разумные трансферы. Дело не только в деньгах. В раздевалке должен быть дух, который даст тебе эти дополнительные три-пять процентов, чтобы выиграть этот трофей». Так что неслучайно они снова в полуфинале. Они показывают фантастический футбол.

— Однако клуб вложил немало денег в этот состав — 822 миллиона евро, что за последние три года привело к дефициту трансфер6ного бюджета в 400 млн. Как это согласуется с правилами финансового фэйр-плей?

— Приобретя Неймара, Мпаппе и Месси, «ПСЖ» оказал значительное давление на крупнейшие клубы Европы — своими трансферными расходами и особенно зарплатами. Все три игрока больше не выступают в Париже, и в результате клуб значительно улучшил свое финансовое положение. А тренер привнес в клуб совершенно другой дух.

Раньше люди шли в «ПСЖ» из-за денег, теперь же это потому, что это один из трех лучших клубов Европы. Они проделали хорошую работу, это нужно признать. Европейскому футболу повезло, что такие команды теперь не только в Англии или Испании, — сказал Румменигге.