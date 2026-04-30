Губерниев об Аршавине: «Он в телевидении понимает больше многих ведущих»

"У Андрея Сергеевича хороший вкус. Я с огромным уважением к нему относился как к футболисту. Мы с ним подружились и общаемся во взаимно уважительных тонах. Аршавин, как человек глубокий и не глупый, очень быстро схватил телевизионную работу. Он здорово играл в футбол, тонко его понимает и может о нем рассказать людям.
Когда мы с ним работаем, он — очень надежный в эфире товарищ. Я чувствую, что он не подставит, не подведет и протянет руку. Понятно, что Андрей Сергеевич больше меня понимает в футболе. Я не стеснялся брать у него советы. Аршавин в телевидении понимает больше многих ведущих. Он — молодец«, — сказал Губерниев “СЭ”.
Ранее Аршавин похвалил работу Губерниева, отметив, что ему нравится смотреть биатлон с комментариями Дмитрия.