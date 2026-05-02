«Роналду — киборг! Самым совершенный и универсальный футболист. У него высокий футбольный IQ — может, не такой как у Скоулза или Месси, но все же очень высокий». Саа о Криштиану

"После Пеле для тех, кто принадлежит к другому поколению, самым совершенным, самым универсальным игроком, если бы нужно было создать идеального футболиста, это был бы Криштиану Роналду.
Это идеальный игрок, обладающий необходимым телосложением, ростом 1,88, обладающий выносливостью, техникой, силой, высоким футбольным IQ — может быть, не таким высоким, как у Пола Скоулза или у Лионеля Месси, но все же очень высоким.
Он силен духом, лидер, но при этом постоянно бросающий себе вызов и вселяющий уверенность. Не могу вспомнить ни одного другого игрока, подобного ему. Это впечатляет. Для меня он — киборг!" — заявил Луи Саа.