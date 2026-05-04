Неймар вступил в стычку с сыном Робиньо на тренировке «Сантоса». Форвард был недоволен, что 18-летний вингер обыграл его, посчитав это неуважением

По информации бразильских СМИ, во время занятия на базе клуба Неймар вступил в конфликт с молодым игроком после игрового эпизода. Он был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее».
После этого между футболистами вспыхнула перепалка, которая переросла в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.
Инцидент вызвал обсуждения внутри клуба — представители стороны Робиньо, как утверждается, обратились к руководству «Сантоса» с жалобой. При этом ни клуб, ни агент игрока не давали официальных комментариев, а в окружении Неймара заявили, что не располагают информацией о произошедшем.
Позже Неймар на базе поговорил с молодым футболистом и извинился за эмоциональную реакцию. По данным источников, конфликт был улажен.