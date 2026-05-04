Арбелоа о самоотдаче Мбаппе и Винисиуса: «Не хочу сравнивать их. Нужна вовлеченность всех игроков. Неприятно, когда мы видим, что все команды пробегают больше нас»

— Когда Винисиус Жуниор вынужден «тащить команду», когда нет Килиана Мбаппе, его игра выглядит иначе… Вы с этим согласны? Как вы оцените его игру?
— Оценивать легко — он снова провел выдающийся матч, забил два великолепных гола и был лидером атакующей линии. Он представлял постоянную угрозу, играл очень агрессивно и умно. Смело и стабильно. Я даже немного его поберег, потому что не хотел рисковать его участием в класико. Но в целом — снова отличный матч. Он также помогал команде в обороне, и за это я ему благодарен.
И я повторяю то, что говорю уже много месяцев: это фантастический игрок, прирожденный лидер, партнер, которого все ценят, и просто отличный человек. Я очень горжусь тем, что он у меня в команде. Честно говоря, мне очень повезло.
— Винисиус более командный игрок, чем Мбаппе?
— Нет… Точнее, я не хочу сравнивать игроков между собой. Думаю, нам нужны все. Я всегда это говорил с первого дня здесь: чтобы выиграть любой матч, нужен вклад и вовлеченность всех футболистов. Мне неприятно, когда мы видим, что все команды пробегают больше, чем мы.
И дело не только в игре без мяча — это касается и игры с мячом. Нам нужно больше движения, больше открываний, больше рывков без мяча… Даже если это неудобно, потому что чтобы получить передачу, иногда нужно сделать десять рывков.
Но нам необходима вовлеченность всех игроков — в прессинге, в обороне, в атаке. В современном футболе, если ты хочешь быть полноценной командой, которую сложно обыграть, одного таланта недостаточно.
Мне нравится, когда игроки понимают, что вовлеченность — это не просто важно, это часть ценностей «Реала». Когда мы говорим о том, что такое «Реал Мадрид» и как он строился, то это не клуб игроков в смокингах, выходящих на поле. Это команда, которая заканчивает матч в футболках, пропитанных потом, грязью, усилием, самоотдачей и постоянством.
И когда в одном составе собираются лучшие игроки мира, которые понимают, что такое «Реал Мадрид» и его ценности, тогда соединяются талант, самоотдача и работа. И именно это делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего — благодаря тому, кто мы есть и как мы строили нашу историю", — сказал Арбелоа.