Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Реал
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
Арбелоа о самоотдаче Мбаппе и Винисиуса: «Не хочу сравнивать их. Нужна вовлеченность всех игроков. Неприятно, когда мы видим, что все команды пробегают больше нас»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Эспаньолом» (2:0) ответил на вопрос о вкладе Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в командную игру.

— Когда Винисиус Жуниор вынужден «тащить команду», когда нет Килиана Мбаппе, его игра выглядит иначе… Вы с этим согласны? Как вы оцените его игру?

— Оценивать легко — он снова провел выдающийся матч, забил два великолепных гола и был лидером атакующей линии. Он представлял постоянную угрозу, играл очень агрессивно и умно. Смело и стабильно. Я даже немного его поберег, потому что не хотел рисковать его участием в класико. Но в целом — снова отличный матч. Он также помогал команде в обороне, и за это я ему благодарен.

И я повторяю то, что говорю уже много месяцев: это фантастический игрок, прирожденный лидер, партнер, которого все ценят, и просто отличный человек. Я очень горжусь тем, что он у меня в команде. Честно говоря, мне очень повезло.

— Винисиус более командный игрок, чем Мбаппе?

— Нет… Точнее, я не хочу сравнивать игроков между собой. Думаю, нам нужны все. Я всегда это говорил с первого дня здесь: чтобы выиграть любой матч, нужен вклад и вовлеченность всех футболистов. Мне неприятно, когда мы видим, что все команды пробегают больше, чем мы.

И дело не только в игре без мяча — это касается и игры с мячом. Нам нужно больше движения, больше открываний, больше рывков без мяча… Даже если это неудобно, потому что чтобы получить передачу, иногда нужно сделать десять рывков.

Но нам необходима вовлеченность всех игроков — в прессинге, в обороне, в атаке. В современном футболе, если ты хочешь быть полноценной командой, которую сложно обыграть, одного таланта недостаточно.

Мне нравится, когда игроки понимают, что вовлеченность — это не просто важно, это часть ценностей «Реала». Когда мы говорим о том, что такое «Реал Мадрид» и как он строился, то это не клуб игроков в смокингах, выходящих на поле. Это команда, которая заканчивает матч в футболках, пропитанных потом, грязью, усилием, самоотдачей и постоянством.

И когда в одном составе собираются лучшие игроки мира, которые понимают, что такое «Реал Мадрид» и его ценности, тогда соединяются талант, самоотдача и работа. И именно это делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего — благодаря тому, кто мы есть и как мы строили нашу историю", — сказал Арбелоа.