Сын Робиньо может расторгнуть контракт с «Сантосом» из-за стычки с Неймаром — он запросил встречу с руководством. 18-летний игрок утверждает, что форвард сильно ударил его по лицу

Напомним, на тренировке бразильской команды в воскресенье между игроками произошла стычка — 34-летний форвард был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее». Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.
По информации Globo, в понедельник представители Робиньо-младшего направили боссам клуба уведомление с требованием принять меры в связи с этой ситуацией. По словам18-летнего игрока, его партнер по команде оскорбил его, подставил ему подножку и сильно ударил по лицу.
Сторона Робиньо-младшего призвала «Сантос» начать внутреннее расследование, чтобы разобраться в произошедшем, и сделать заявление относительно принятых мер. Кроме того, представители игрока требуют организовать встречу с руководством клуба, чтобы обсудить возможное расторжение контракта из-за «отсутствия минимальных условий безопасности» в клубе.