22:00
Арсенал
:
Атлетико
П1
1.63
X
4.33
П2
5.60
Футбол. Кубок России
06.05
Спартак
:
ЦСКА
П1
1.80
X
3.85
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
06.05
Бавария
:
ПСЖ
П1
1.62
X
5.50
П2
4.39
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

Анри о Месси, Роналду и Модриче: «Они из другой галактики. Просто невероятно, что все они в конце карьеры выглядят даже лучше, чем в начале. Их долголетие поражает»

Тьерри Анри высказался о величии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Я уже не знаю, что еще о них сказать. Они не обычные футболисты. Дело не только в том, что они постоянно находятся в мировом топе, в их голах и рекордах… Меня больше всего поражает их долголетие — это то, что я уважаю больше всего. Когда говоришь о долголетии, речь идет о правильном питании, отказе от ночных тусовок, о том, чтобы проводить время с семьей, о качественных тренировках и о том, чтобы работать больше всех остальных.

То, как они ведут себя в жизни, вызывает огромное уважение. И при этом они до сих пор остаются среди лучших. Они из другой галактики. То же самое можно сказать и о Луке Модриче. Просто невероятно, что все они в конце карьеры выглядят даже лучше, чем в начале. У них нет пика — они находятся на нем уже многие годы своей карьеры«, — сказал экс-форвард “Арсенала” и “Барселоны”.

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше