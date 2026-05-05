Гризманн упал в штрафной «Арсенала» после контакта с Калафьори. Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 56-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади — Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но его сбил Риккардо Калафьори.