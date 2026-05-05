Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота “Атлетико” в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил спорный момент из матча ½ финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» (1:0, второй тайм, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс‘’

На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.

"Троссард не ныряет. Гризманн слегка подталкивает его в спину, но Троссард делает многое для того, чтоб упасть.

Этот момент очень похож на пенальти, который назначили в ворота «Атлетико» в первом тайме в первой игре [после контакта Давида Ганцко и Виктора Дьокереша]", — сказал испанец в программе Carrusel Deportivo.

По словам Итурральде, Зиберт принял правильное решение, не назначив пенальти.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.