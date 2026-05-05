Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна — это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне — не 11-метровый»

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Атлетико» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, второй тайм, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс‘’

Матч обслуживает немецкий рефери Даниэль Зиберт.

О контакте Джулиано Симеоне и Габриэла Магальяэса на 51-й минуте.

«Габриэл задевает Джулиано по икроножной мышце, но контакт незначительный. Аргентинец уже терял равновесие. Я считаю, что этого недостаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».

О наступе Риккардо Калафьори на ногу Антуану Гризманну на 56-й.

«Калафьори наступил на подъем стопы Гризманна, явно сбив его в штрафной площади. Немецкий арбитр зафиксировал несуществующий фол Пубиля на Магальяэсе. Это пенальти», — написал испанец.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.