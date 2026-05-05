Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна — это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне — не 11-метровый»

Матч обслуживает немецкий рефери Даниэль Зиберт.
О контакте Джулиано Симеоне и Габриэла Магальяэса на 51-й минуте.
«Габриэл задевает Джулиано по икроножной мышце, но контакт незначительный. Аргентинец уже терял равновесие. Я считаю, что этого недостаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».
О наступе Риккардо Калафьори на ногу Антуану Гризманну на 56-й.
«Калафьори наступил на подъем стопы Гризманна, явно сбив его в штрафной площади. Немецкий арбитр зафиксировал несуществующий фол Пубиля на Магальяэсе. Это пенальти», — написал испанец.
