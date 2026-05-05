«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей

В последний раз клуб из Мадрида играл в финале ЛЧ в 2016 году — тогда уступили «Реалу» (1:1, пенальти — 3:5), как и в 2014 (1:4). Еще один раз «Атлетико» уступил в финале Кубка европейских чемпионов в 1974 году — «Баварии» (0:4). «Матрасники» никогда не брали этот трофей.