«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во 2-й раз в истории и впервые с 2006 года

Команда Микеля Артеты одолела «Атлетико» (1:1, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ».
«Канониры» дошли до финала во второй раз в истории. Первый был в 2006 году — тогда «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).
«Арсенал» возвращается в финал Лиги чемпионов спустя двадцать лет.
Команда Микеля Артеты одолела «Атлетико» (1:1, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Баварией» или «ПСЖ».
«Канониры» дошли до финала во второй раз в истории. Первый был в 2006 году — тогда «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).