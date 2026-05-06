Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет в турнире

«Атлетико» в гостях проиграл «Арсеналу» в ответном мачте ½ финала (0:1, первая игра — 1:1) и вылетел. Во втором полуфинале встречаются «ПСЖ» и «Бавария» (первый матч — 5:4).
В этом сезоне Ла Лигу также представляли «Барселона» (вылетели в ¼ финала от «Атлетико» — 0:2, 2:1), «Реал» (вылетели от «Баварии» в ¼ финала — 1:2, 3:4), «Атлетик» (29-е место, не вышли в плей-офф) и «Вильярреал» (35-е место, не вышли в плей-офф).
До этого в 11 последних сезонах испанские клубы 7 раз играли в финале и выиграли их все: 6 раз «Реал», 1 — «Барселона».