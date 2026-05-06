«УЕФА должен был позвонить в Лондон: “Просто уйдите с поля. Финал пройдет между “Баварией” и “ПСЖ”. Снейдер был недоволен игрой “Арсенала” и “Атлетико” в 1-м тайме

Английская команда обыграла испанскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра — 1:1).
«На 35-й минуте я сказал: УЕФА должен вмешаться. Им нужно было позвонить в Лондон: “Просто уйдите с поля, обе команды. Финал пройдет завтра [между “Баварией” и “ПСЖ”]”. Мы знали, что так и будет. “Атлетико” в блоке, обороняется, а “Арсенал” много владеет мячом.
Я еще раз посмотрел на состав, и понял, что Артета уже заслуживает, чтобы ему поставили памятник. У него нет топ-игроков игроков, и все же он заставляет «Атлетико» играть от обороны, и это впечатляет. Я был рад, что они забили гол", — сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport в перерыве матча.