Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не выиграл ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, проведя всю карьеру в Испании.

Источник: Спортс‘’

Сегодня мадридский клуб уступил «Арсеналу» (0:1) в ответном матче ½ финала ЛЧ (первая игра — 1:1) и завершает сезон без трофеев. 35-летний француз летом станет игроком команды МЛС «Орландо Сити».

Антуан играл за «Реал Сосьедад» с 2009 по 2014 год и не завоевал с клубом трофеев на высшем уровне, выиграл Сегунду в сезоне-2009/10.

За «Атлетико» Антуан выступал с 2014-го по 2019-й и с 2021-го по 2026-й. За это время он выиграл Лигу Европы (2017/18) и стал обладателем Суперкубка Испании (2014) и Суперкубка УЕФА (2018).

С 2019 по 2021 год футболист представлял «Барселону» (еще два сезона он провел в аренде в «Атлетико») и выиграл с каталонским клубом лишь один трофей — Кубок Испании (2020/21).

В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций-2020/21.