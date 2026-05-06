Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов"

Мне нечего сказать [о судействе], мы выбыли из турнира. Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали«, — сказал главный тренер “Атлетико” в эфире Movistar.