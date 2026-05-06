Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов"

Диего Симеоне высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:1, 0:1).

"У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.

В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда — нет.

Мне нечего сказать [о судействе], мы выбыли из турнира. Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали«, — сказал главный тренер “Атлетико” в эфире Movistar.