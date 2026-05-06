Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с “Атлетико” мы продемонстрировали зрелость»

"Горжусь и радуюсь за всех. Ждать [выхода в финал] пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.
«Атлетико» — очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелось.
Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Я ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад«, — сказал главный тренер “Арсенала”.