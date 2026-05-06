Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»

Итальянец работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год — сперва техническим директором, а с 2017-го — спортивным. В 2025-м он перешел к лондонцам.
На 95-й минуте Берта вышел к боковой линии поля и стал знаками показывать арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут, что пора заканчивать матч — он махал руками и указывал на свою руку, изображая часы на ней.
Такое поведение не понравилось Симеоне, и он толкнул директора соперника, с которым у него были хорошие отношения во время совместной работы в Мадриде. Их разняли члены обеих тренерских штабов.
