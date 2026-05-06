Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в конфликт со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс‘’

Итальянец работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год — сперва техническим директором, а с 2017-го — спортивным. В 2025-м он перешел к лондонцам.

На 95-й минуте Берта вышел к боковой линии поля и стал знаками показывать арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут, что пора заканчивать матч — он махал руками и указывал на свою руку, изображая часы на ней.

Такое поведение не понравилось Симеоне, и он толкнул директора соперника, с которым у него были хорошие отношения во время совместной работы в Мадриде. Их разняли члены обеих тренерских штабов.

Изображения: x.com/AFTVMedia.