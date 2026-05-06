Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с “Арсеналом”

Лондонская команда одержала победу над «Атлетико» в ответном матче полуфинала турнира (1:0, первая игра — 1:1).
"Это невероятный вечер. Мы снова творили историю вместе.
Я не могу быть еще счастливее и еще сильнее гордиться каждым, кто связан с этим клубом. Атмосфера, которую создавали болельщики, их энергия — все это сделало этот матч особенным. Я никогда не испытывал такого на стадионе.
Мы выложились на все сто процентов. Ребята проделали невероятную работу. Спустя 20 лет, и всего лишь во второй раз в нашей истории, мы вернулись в финал Лиги чемпионов", — сказал Артета.