Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»

Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (0:1, первая игра — 1:1). На 51-й минуте защитник хозяев Вильям Салиба, пытаясь прервать заброс, головой скинул мяч на ход Симеоне. Аргентинец выскочил один на один и успел пробросить мяч в левую сторону от вратаря Давида Райи. Затем Джулиано упал в борьбе с Габриэлом Магальяэсом и не смог пробить по пустым воротам.