Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»

Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов (0:1, первая игра — 1:1). На 51-й минуте защитник хозяев Вильям Салиба, пытаясь прервать заброс, головой скинул мяч на ход Симеоне. Аргентинец выскочил один на один и успел пробросить мяч в левую сторону от вратаря Давида Райи. Затем Джулиано упал в борьбе с Габриэлом Магальяэсом и не смог пробить по пустым воротам.
Футболист «Атлетико» требовал назначить пенальти. Арбитр Даниэль Зиберт не усмотрел нарушения правил. ВАР проверил эпизод и не стал звать судью к монитору.
"Все произошло очень быстро. Я почувствовал, что, когда я бил по воротам, он заставил меня потерять равновесие, и я не смог пробить как следует. Вот что я почувствовал.
Судья даже не использовал ВАР в некоторых эпизодах — например, в этом моменте и в эпизоде с участием Антуана [Гризманна], и они сложились не в нашу пользу", — сказал Симеоне.