Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»

"Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из Уфы была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут.