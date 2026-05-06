Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал спорный эпизод с участием Антуана Гризманна в игре с «Арсеналом».

Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра — 1:1). На 56-й минуте форвард гостей Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади — Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори.

Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля.

"Я не буду останавливаться на таком простом эпизоде, как момент с Гризманном. Здесь все совершенно очевидно, и мы все понимали, что Марк фолил. Мы искренне думали, что судья принял правильное решение.

Я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что это означало бы искать оправдания, а я не хочу этого делать", — сказал Симеоне.