Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.50
П2
4.34
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)

«Бавария» может подписать Торнике Кварацхелию.

Как сообщает LaGazzetta.ge, мюнхенцы и другие европейские клубы следят за 16-летним братом Хвичи Кварацхелии. В субботу вингер впервые попал в заявку основной команды «Динамо» Тбилиси — на матч с «Динамо» Батуми в 10-м туре чемпионата Грузии (2:2). На поле он не вышел.

Утверждается, что после этой игры Кварацхелия вылетел в Германию, где встретится с руководством «Баварии». Отметим, что в среду «ПСЖ», за который выступает его старший брат, проведет в Мюнхене ответный матч с немецкой командой в рамках полуфинала Лиги чемпионов.