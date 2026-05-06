Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.50
П2
4.34
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

«Григорян заставлял драться и на тренировках, и в раздевалке, чтобы повысить бойцовский дух». Бакалюк о тренере

Экс-хавбек «Кубани» Никита Бакалюк рассказал о методах работы бывшего тренера краснодарцев Александра Григоряна.

Источник: Спортс‘’

— На теории сидел в первом ряду в большом кресле — спиной к пацанам. Когда что-то объяснял, ему было все равно, как отреагирует команда. Лицом к нам Григорян только читал стихи — для мотивации.

— Сильно.

— Еще Григорян заставлял драться и на тренировках, и в раздевалке, чтобы повысить бойцовский дух. В первом туре мы играли на выезде с «Нефтехимиком», кто-то из штаба забыл боксерские перчатки. Григорян оштрафовал его, потому что планировал, что ребята подерутся в раздевалке прямо перед выходом на поле. Может быть, кто-то из опытных пацанов компенсировал этот штраф — лишь бы не драться, — сказал Бакалюк.