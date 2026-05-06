Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Райс о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Имеем полное право отпраздновать — настолько это важный момент. Это самый престижный турнир, это гордость для клуба»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс гордится выходом в финал Лиги чемпионов по итогам матчей с «Атлетико» (1:1, 1:0).

"Не думаю, что можно как-то недооценить наш турнирный путь к этому достижению. Мы имеем полное право его отпраздновать — настолько это важный момент. Лига чемпионов — самый престижный турнир, и это гордость для клуба.

Перед матчем мы понимали, что стоит на кону. Если побеждаешь, проходишь в финал Лиги чемпионов. Если не можешь правильно настроиться на такой матч, то это не получится сделать и в любой другой игре.

В последние годы было много обидных поражений в чемпионате, вылеты из кубковых турниров, и все это может ранить. Но тренер [Артета] полностью контролировал ситуацию, мы продолжали строительство команды, продолжали прогрессировать. Мы подталкивали друг друга вперед и в этом турнире, и в Премьер-лиге. И за месяц до финиша сезона мы в отличной позиции", — сказал Райс.