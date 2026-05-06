Сперцян о золотом дубле «Краснодара»: надеюсь, выиграем Суперфинал Кубка и два матча РПЛ

В четверг «быки» примут «Динамо» в ответном финале Кубка в Пути РПЛ против «Динамо» (первый матч — 0:0).
После 28 туров южане лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. «Краснодару» осталось сыграть с «Динамо» и «Оренбургом».
— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?
— Готовы! Мы лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.
— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?
— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Все это давалось нам с огромным трудом.
И в прошлом году чемпионство далось так же очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом.
— У «Краснодара» очень узкая обойма футболистов, постоянно играют только 14−15 человек. За счет чего при таких условиях удается до последнего претендовать на два титула?
— У нас очень хорошая, сплоченная команда, которая очень хочет постоянно побеждать. Все ребята скромные, поэтому мы просто делаем свое дело. Работаем, пашем на поле в каждом матче. Поддерживаем друг друга постоянно на поле и в раздевалке.
Характер, дисциплина — такие вещи очень помогают. Все ребята понимают, какой есть шанс у команды на трофеи. Стараемся во всех мелочах быть лучше. И это помогает, — сказал Сперцян.