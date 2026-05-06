Сперцян о золотом дубле «Краснодара»: надеюсь, выиграем Суперфинал Кубка и два матча РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян надеется выиграть в текущем сезоне и Мир РПЛ, и Фонбет Кубок России.

В четверг «быки» примут «Динамо» в ответном финале Кубка в Пути РПЛ против «Динамо» (первый матч — 0:0).

После 28 туров южане лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. «Краснодару» осталось сыграть с «Динамо» и «Оренбургом».

— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?

— Готовы! Мы лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.

— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?

— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Все это давалось нам с огромным трудом.

И в прошлом году чемпионство далось так же очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом.

— У «Краснодара» очень узкая обойма футболистов, постоянно играют только 14−15 человек. За счет чего при таких условиях удается до последнего претендовать на два титула?

— У нас очень хорошая, сплоченная команда, которая очень хочет постоянно побеждать. Все ребята скромные, поэтому мы просто делаем свое дело. Работаем, пашем на поле в каждом матче. Поддерживаем друг друга постоянно на поле и в раздевалке.

Характер, дисциплина — такие вещи очень помогают. Все ребята понимают, какой есть шанс у команды на трофеи. Стараемся во всех мелочах быть лучше. И это помогает, — сказал Сперцян.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше