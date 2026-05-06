Лапочкин о том, что Левников из Петербурга обслужит матч «Спартак» — ЦСКА: «Не вижу проблемы в географической привязке. Какое отношение он имеет к “Зениту”?»

Игра пройдет сегодня на «Лукойл Арене».
— Я думаю, что вряд ли кто‑то удивился, увидев фамилию Кирилла на этой игре, потому что он давно входит в [число] топ‑арбитров. Естественно, такой матч должен судить тот, кто пользуется доверием Мажича и показывает определенное качество.
— Нормально ли, что арбитр из Санкт‑Петербурга судит «Спартак»? Все‑таки мы знаем, какие отношения у красно‑белых с «Зенитом».
— Вообще не понимаю, какое отношение Левников имеет к «Зениту»? К Петербургу — понимаю. Вообще не вижу никакой проблемы в географической привязке арбитра в конкретном матче. Я думаю, если посмотреть матчи «Спартака», возможно, за последние 10 лет, каждый второй матч судит петербуржец. Потому что много арбитров в РПЛ из этого города — в этом нет никакой проблемы.
— Болельщики «Спартака» почему‑то возмущены. Вы можете объяснить их недовольство?
— Нет, не могу. Потому что кого бы ни назначали, наверное, о чем‑то бы и говорили. Если они забыли, то Кирилл судил финал Кубка России, где «Спартак» победил. Это никакая не привязка — что фартовый или нет. Это какой‑то определенный белый шум.
Ну, недовольны и недовольны. И что? После игры, если выиграют еще с какого‑нибудь пенальти, будут сильно довольны. И что? Главное, чтобы Кирилл работал без ключевых ошибок и его судейство не повлиял на результат матча, — сказал бывший арбитр ФИФА.