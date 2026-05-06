«Челестини ошибся, дав добро на обмен Дивеева. Игорь был лидером раздевалки, без него в обороне у ЦСКА не так все хорошо». Кечинов о тренере

Валерий Кечинов высказался об отставке Фабио Челестини с поста тренера ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

"Когда Челестини начал работать, ЦСКА выглядел очень здорово как по игре, так и по результатам. Все говорили, что это тот самый тренер, который нужен армейцам, ведь команда заиграла совсем иначе, много молодых игроков начало появляться в составе.

В зимнюю паузу были приобретены такие именитые футболисты, как Баринов, Лусиано [Гонду], и казалось, что ЦСКА станет еще сильнее, но все получилось совсем наоборот. Неизвестно почему, но команда перестала играть, добывать очки. Что произошло — это большой вопрос. Когда есть результат — тренер хороший, когда результата нет — его увольняют.

Еще мне кажется, что на игру ЦСКА повлиял уход Дивеева. Ошибся ли Челестини, дав добро на этот обмен? Как мы видим, да. Никто, конечно, про это не говорит, но видно, что с отсутствием Игоря в обороне у армейцев не так все хорошо, как было. Плюс он, наверное, был лидером раздевалки, мог встряхнуть команду, где‑то напихать. Его сейчас сильно не хватает, — сказал экс-игрок «Спартака».