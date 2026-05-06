Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.50
П2
4.58
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

Райс о «Вест Хэме» в зоне вылета: «Неприятно. Они дали мне шанс, когда “Челси” этого не сделал. Без них меня бы не было»

Хавбек «Арсенала» Деклан Райс не хотел бы, чтобы его бывший клуб «Вест Хэм» вылетел из АПЛ.

Источник: Спортс''

После 35 туров «молотки» занимают в таблице 18-е место. В воскресенье «канониры» сыграют с «Вест Хэмом» в 36-м туре.

«Этот клуб дал мне все, без “Вест Хэма” меня бы не было. Я искренне в это верю. Они дали мне шанс, когда “Челси” этого не сделал (Райс покинул академию “синих” в 14 лет — Спортс»). Многие там [в «Вест Хэме»] меня реально подстегивали двигаться вперед, поэтому неприятно видеть, в каком положении они оказались.

Но это футбол, и у меня есть работа, которую нужно выполнить в воскресенье. Мы пытаемся выиграть титул Премьер-лиги, хотим выигрывать каждый матч, и я уверен, что они тоже этого захотят, так что пусть победит сильнейший", — сказал Райс.