Райс о «Вест Хэме» в зоне вылета: «Неприятно. Они дали мне шанс, когда “Челси” этого не сделал. Без них меня бы не было»

После 35 туров «молотки» занимают в таблице 18-е место. В воскресенье «канониры» сыграют с «Вест Хэмом» в 36-м туре.
«Этот клуб дал мне все, без “Вест Хэма” меня бы не было. Я искренне в это верю. Они дали мне шанс, когда “Челси” этого не сделал (Райс покинул академию “синих” в 14 лет — Спортс»). Многие там [в «Вест Хэме»] меня реально подстегивали двигаться вперед, поэтому неприятно видеть, в каком положении они оказались.
Но это футбол, и у меня есть работа, которую нужно выполнить в воскресенье. Мы пытаемся выиграть титул Премьер-лиги, хотим выигрывать каждый матч, и я уверен, что они тоже этого захотят, так что пусть победит сильнейший", — сказал Райс.