Десайи о ЧМ: «Я должен сказать, что Франция победит, иначе Дешам меня убьет. Но если не сможет, пусть Роналду получит награду. Португалия может преподнести сюрприз»

"Я должен сказать, что Франция победит, иначе [главный тренер] Дешам меня убьет (смеется). Дидье может выставить два разных состава команды. Потенциал Франции огромен, то же самое можно сказать и об Испании.
Но сюрпризом может стать Португалия. У них талантливые игроки. Я бы хотел, чтобы Роналду получил награду, как Месси. Пусть Криштиану получит свою награду.
Если Франция не сможет победить, я скажу, что Португалия может преподнести сюрприз", — сказал Десайи в подкасте The Italian Football Podcast.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.