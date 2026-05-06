Кахигао о неудалении Облякова: «Вопрос, почему Карасев попросил пересмотреть эпизод. Все видели шипы на голеностопе Мартинса — чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!»

На 65-й минуте Обляков в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.
— Извините, я до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Арбитр сделал хорошее решение и показал красную. Это была чистая красная. Не понимаю, почему Карасев (арбитр на ВАР — Спортс«“) подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно четко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!
Думаю, арбитр провел хорошую игру. Вопрос — почему Карасев попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.
— Карасев против «Спартака»?
— Это хороший вопрос. Но я не могу говорить за него. Все что я вижу, есть решения, которые есть против «Спартака» и я с этим не согласен. Призываю всех обратить внимание на этот эпизод.
— Что с этим делать?
— Я не знаю, это вопрос к РФС, — сказал Кахигао.
Кахигао о Карасеве: «У “Спартака” забрали чистый гол и не дали пенальти. Каждый раз этот арбитр назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с ВАР. Не верю в совпадения».