Тренер ЦСКА Игдисамов про 0:1 со «Спартаком»: «Эмоции — от гордости за 2-й тайм до разочарования за результат. Ребята провели хороший матч, ответственность за итог на мне»

— Какие были эмоции в дебютном матче?
— Разная палитра эмоций. От гордости за ребят, за то, что они сегодня продемонстрировали, за второй тайм, до разочарования за результат. Это футбол, это эмоции, в течение игры они бывают разными. К сожалению, не получилось победить, порадовать наших болельщиков. Но я еще раз скажу, что горжусь нашими ребятами, они провели хороший матч. Ответственность за результат на мне.
— Как принимали решение об Артеме Бандикяне в стартовом составе? Были ли какие‑то альтернативы?
— Альтернатив больших не было, потому что есть мелкие болячки, которые не позволяют пополнить состав. Тема сегодня молодец, выполнил установку, мог забивать два раза. Считаю, что он провел хороший матч.
— С чем связана замена Лусиано в перерыве?
— Надо было поменять тактическую модель.
— Казалось, что Лусиано был центральным форвардом, а Тамерлан Мусаев — вингером. Как строилось их взаимодействие?
— У Мусаева была гибридная позиция, при атаке он должен был заходить к Лусиано в середину и давить на центральную зону. Во втором тайме нужно было менять игру. Выпустили Кирилла Глебова, чтобы задействовать всю ширину.
Не скажу, что мы провалили первый тайм. У «Спартака» был момент, и они его реализовали. А мы, к сожалению, свой момент не использовали, — сказал Игдисамов.