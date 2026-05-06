Алаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Давно не видел такой атмосферы — чувствовался накал. Качество игры могло быть лучше»

— Трогательная церемония перед открытием матча. Хотел бы поблагодарить и, пользуясь случаем, поздравить с наступающим 9 мая. Давно не видел такой атмосферы, чувствовался накал, качество игры могло быть получше. Поздравляю «Спартак» с выходом в финал.
— Кто для вас фаворит в другом матче?
— Не буду никого выделять, 50 на 50.
— Когда мы можем увидеть такую атмосферу в РПЛ?
— Ситуация меняется. На каких‑то матчах РПЛ атмосфера похожая. Сейчас все работает, болельщики возвращаются. Призываю всех болельщиков вернуться, — сказал Алаев.
Я побывал на дерби с фанатами — как же это мощно.