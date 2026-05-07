Аль-Хелайфи о втором финале ЛЧ подряд: «У “ПСЖ” не игроки, а воины. Главная звезда — это вся команда. У нас лучший тренер в мире и лучшие фанаты, сегодня было слышно только наших»

"Это великолепно. Два финала… Мы хотим завоевать вторую звезду. У нас не игроки — у нас воины. У нас очень крепкая команда.
«Бавария» — большая команда с сильными игроками. Для нас это был потрясающий матч. В прошлом году мы здесь писали историю, и мы хотим продолжать писать историю «ПСЖ». Наша цель — выиграть во второй раз.
Главная звезда — это вся команда. Все хотят биться. Вот это и есть футбол, вот это и есть «ПСЖ». Великолепно. У нас лучший тренер в мире и лучшие болельщики. Сегодня вечером мы слышали только наших фанатов. Они лучшие", — сказал президент французского клуба в эфире Canal+.