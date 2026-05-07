Нойер после 1:1 с «ПСЖ»: «У “Баварии” не было явных моментов, мы забили слишком поздно. Не хватило инстинкта убийцы»

«Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном матче (1:1), сравняв счет на 94-й минуте, но уступила по сумме двух матчей (первая игра — 4:5).
«Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно, чтобы забить. Нам не хватило инстинкта убийцы, который был у “ПСЖ”, чтобы забивать.
Мы были близки к финалу, но не смогли сделать следующий шаг. Мы забили гол слишком поздно. Сегодня мы упустили ключевые моменты. Болельщики были с нами, мы старались, но просто не создали достаточно опасных моментов возле штрафной соперника", — сказал Нойер.