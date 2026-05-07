Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.46
П2
5.72
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша: «ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве. Лаймер не играл рукой до этого"

Бывший арбитр Павел Фернандес заявил, что защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу следовало показать вторую желтую карточку в матче с «Баварией».

Источник: Спортс‘’

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал по итогам проивостояния (5:4, 1:1).

На 29-й минуте Конрад Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и снаряд попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

«28-я минута. “Бавария” требовала вторую желтую Нуну Мендешу. Португалец срывает перспективную атаку, играя правой рукой. Жоау Пиньейру по настоянию резервного арбитра зафиксировал спорную игру рукой Лаймера. Не было ни одного повтора предыдущего эпизода с игрой рукой», — написал Фернандес по ходу матча.

Позже экс-арбитр выложил показанный в эфире DAZN повтор эпизода, в котором футболист «Баварии», предположительно, играл рукой.

«С учетом этих изображений, которые не показали на Movistar, становится понятно, что Лаймер не играл рукой, и поэтому ПСЖ должен был более часа играть в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша», — написал Фернандес.

Также испанец прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку Жоау Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи, в котором в ворота парижан не был назначен пенальти.

«30-я минута. “Бавария” требует пенальти. Жоау Невеш касается рукой мяча после выноса своего партнера Витиньи. Согласно правилам, неумышленное попадание мяча [в руку] не наказывается. Это не пенальти», — заявил экс-судья.