Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша: «ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве. Лаймер не играл рукой до этого"

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал по итогам проивостояния (5:4, 1:1).
На 29-й минуте Конрад Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и снаряд попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.
«28-я минута. “Бавария” требовала вторую желтую Нуну Мендешу. Португалец срывает перспективную атаку, играя правой рукой. Жоау Пиньейру по настоянию резервного арбитра зафиксировал спорную игру рукой Лаймера. Не было ни одного повтора предыдущего эпизода с игрой рукой», — написал Фернандес по ходу матча.
Позже экс-арбитр выложил показанный в эфире DAZN повтор эпизода, в котором футболист «Баварии», предположительно, играл рукой.
«С учетом этих изображений, которые не показали на Movistar, становится понятно, что Лаймер не играл рукой, и поэтому ПСЖ должен был более часа играть в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша», — написал Фернандес.
Также испанец прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку Жоау Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи, в котором в ворота парижан не был назначен пенальти.
«30-я минута. “Бавария” требует пенальти. Жоау Невеш касается рукой мяча после выноса своего партнера Витиньи. Согласно правилам, неумышленное попадание мяча [в руку] не наказывается. Это не пенальти», — заявил экс-судья.