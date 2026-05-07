Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Хвича Кварацхелия: «Бавария» — одна из лучших команд сейчас, это был самый трудный матч в сезоне. «ПСЖ» может играть с такими соперниками. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно"

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

«Очень рады, что вышли в финал. Знаем, что против “Арсенала” будет сложно.

«Бавария» — одна из лучших команд на данный момент. Это был очень сложный матч, самый трудный в сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся и выкладываемся на поле на все сто.

Будет сложно — это финал Лиги чемпионов. И нам просто нужно насладиться этим", — сказал Хвича Кварацхелия.

«ПСЖ» — «Арсенал» в финале ЛЧ! 2-й титул подряд или 1-й в истории?