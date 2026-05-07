Хвича Кварацхелия: «Бавария» — одна из лучших команд сейчас, это был самый трудный матч в сезоне. «ПСЖ» может играть с такими соперниками. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно"

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.
«Очень рады, что вышли в финал. Знаем, что против “Арсенала” будет сложно.
«Бавария» — одна из лучших команд на данный момент. Это был очень сложный матч, самый трудный в сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.
Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся и выкладываемся на поле на все сто.
Будет сложно — это финал Лиги чемпионов. И нам просто нужно насладиться этим", — сказал Хвича Кварацхелия.
«ПСЖ» — «Арсенал» в финале ЛЧ! 2-й титул подряд или 1-й в истории?