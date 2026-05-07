Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.99
П2
4.88
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.38
П2
5.54
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Лаймер о руке Мендеша: «Это желтая карточка, вероятно. Такие решения принимались не в пользу “Баварии” — это расстраивает»

Защитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал эпизод с попаданием мячу в руку Нуну Мендеша.

Источник: Спортс‘’

«Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1, общий счет — 5:6) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

На 29-й минуте Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и он попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

"Я бы не сказал, что сыграл рукой. Мне показалось, что мяч коснулся живота, и я сделал передачу. Но Мендеш явно сыграл рукой. Вероятно, это желтая карточка. Это расстраивает, потому что такие решения принимались не в нашу пользу.

Судья свистнул за мою игру рукой через пять секунд. Мне это показалось странным, но что есть, то есть. Это не моя проблема, ничего не могу изменить", — сказал Конрад Лаймер.