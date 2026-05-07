Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.99
П2
4.88
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.38
П2
5.54
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

«ПСЖ» смог достичь единства — это редко встречается в футболе. Нет эго, между игроками невероятная честность, я в восторге". Пети о команде Энрике

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о «ПСЖ» после выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

"Посмотрите на отношение игроков. Помимо их индивидуального и коллективного таланта, за последние два года они смогли достичь единства, которое так редко встречается в футболе.

Нет никаких эго. Думаю, что игроки искренне заботятся друг о друге. Между ними невероятная честность.

Это признак команд, которые хотят оставить след в своей эпохе благодаря результатам, титулам и имиджу.

Хоть я и не являюсь болельщиком «ПСЖ», но я в восторге. Надеюсь, что они оставят след в своей эпохе", — сказал Эммануэль Пети.