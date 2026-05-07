Стивен Джеррард: «У “ПСЖ” мало слабых мест. Думал, что Сафонов может стать возможностью для “Баварии”, но он сыграл великолепно. “Арсеналу” нужно сыграть безупречно»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Луиса Энрике прошла «Баварию» в полуфинале турнира.

«Все ожидают, что “ПСЖ”, возможно, победит в финале. Парижане будут фаворитами у букмекеров, если посмотреть на их ответный матч с “Баварией”, на их игроков и на то, как они победили в прошлом году.

У «Арсенала» был более легкий путь [к финалу], но это будет невероятный финал, которого мы все будем ждать с нетерпением. Два разных стиля игры. Обе команды заслуживают быть в финале.

Возможность победы «Арсенала» существует, но им понадобится немного удачи. Им нужно, чтобы в этот вечер все сложилось в их пользу, потому что «ПСЖ» просто невероятно хорош во всех аспектах.

У них очень мало слабых мест. Думал, что их вратарь (Матвей Сафонов — Спортс«“) может стать возможностью для “Баварии”, но он сыграл великолепно. Парижане были феноменальны.

Поэтому «Арсеналу» придется сыграть безупречно, чтобы добиться успеха", — сказал Стивен Джеррард.