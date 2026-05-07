Анри о Хвиче и Дембеле: «Кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных вас уничтожить. Один отвлекает защитников, другой использует пространство — чистое зрелище»

«Это кошмар для любой защиты, когда есть два вингера, способных по-разному вас уничтожить. Мы это сразу увидели в ответном матче с “Баварией”.
Кварацхелия отобрал мяч, пошел атаку и сделал идеальный пас на Усмана Дембеле, который забил на третьей минуте. Ранний гол практически предрешил исход матча.
Хвича и Дембеле понимают друг друга. В первом матче каждый из них забил по два гола, а Квара внес решающий вклад в игру.
Один отвлекает защитников, а другой использует свободное пространство — это чистое зрелище.
Дембеле хладнокровен, когда появляется возможность, а Кварацхелия сеет хаос дриблингом и видением поля", — сказал Тьерри Анри в эфире CBS Sports.