Зюле завершает карьеру в 30 лет. Защитник «Боруссии» получил 31 травму за карьеру, он выиграл 14 трофеев с «Баварией»

30-летний немец принял это решение после апрельского матча с «Хоффенхаймом» (1:2), где он травмировал колено.
"Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру.
Наш врач провел тест в раздевалке [для выявления возможного разрыва крестообразной связки колена], посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана».
На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости [что «кресты» не порваны], и мне стало на тысячу процентов понятно, что все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми — только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», — цитирует «Боруссия» слова Зюле из подкаста.
Зюле провел 299 матчей в Бундеслиге, поиграв за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию». Он стал пятикратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и суммарно выиграл 14 трофеев — все в составе «Баварии». За сборную Германии Никлас провел 49 матчей.
По данным Transfermarkt, Зюле получил 31 травму за карьеру, включая два разрыва крестообразной связки.